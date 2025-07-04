«Вторичка» не поспевает за инфляцией

В Екатеринбурге темпы роста цен на вторичное жилье замедлились и теперь отстают от общего уровня инфляции. По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения в I полугодии выросла
всего на 2,2%, до 132 тыс. 992 руб. за кв. м. При этом средняя стоимость одного объекта на «вторичке» в городе достигла 6 млн 964 тыс. руб. За шесть месяцев этот показатель увеличился на 0,4%.
В целом по стране «квадрат» за полгода подорожал на 2,4% (до 121 тыс. руб.), а средняя цена одного лота выросла на 2% (до 6 млн 426 тыс. руб.).
«В прошлом году динамика в первом полугодии была выше: наши замеры показывали 4,9% по цене квадратного метра и 5,1% по цене лота. С тех пор активности на рынке поубавилось: ипотека подорожала еще больше, многие собственники квартир сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать их в аренду. В результате чего предложение на вторичном рынке «усохло» на 23%. Однако этот же фактор удерживает цены от падения, так как поддерживается баланс спроса и предложения», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков подтвердил, что в последний год цены предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно ползут вверх.
«Но если разложить все квартиры на разные категории, видно, что средние показатели тащит вверх лишь группа относительно новых домов. Цены в остальных категориях почти не поменялись. Более того, уже сегодня у покупателей есть возможность купить квартиру дешевле, чем год назад благодаря хорошим возможностям для торга. Длительный период ценовой стагнации делает продавцов более гибкими», — добавляет М. Хорьков.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июне выросла на 0,2%, до 126 тыс. руб. за «квадрат».
«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости. Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
Динамика вторичного рынка жилья во многом будет зависеть от доступности ипотеки. Если ЦБ заметно снизит ключевую ставку во второй половине года, это может оживить спрос за счет удешевления кредитов. Однако даже в этом случае резкого роста цен не будет. Рынку потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям.