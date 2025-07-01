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Арбитражный суд наложил арест на имущество ПК «ГранитЪ»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по иску ООО «Бетон-Экспресс» против производственной компании (ПК) «ГранитЪ» на сумму 5,9 млн руб.

Заседание прошло без представителей со стороны ответчиков. По его итогам в отношении ООО ПК «ГранитЪ» были наложены обеспечительные меры в форме ареста имущества предприятия. На данный момент судебное разбирательство продолжается.

Напомним, что ранее «Бетон-Экспресс» подал иск против ПК «ГранитЪ» из-за непогашенной задолженности по товару в размере 5 млн 620 тыс. руб. В исковом заявлении компания требует взыскать с покупателя долг по продукции, неустойку и плату за госпошлину.

Согласно официальным данным, директором ООО «ПК «ГранитЪ» является Вячеслав Пакулин, который ранее возглавлял ООО «Завод Гранитъ», которое находится в процедуре банкротства. Бизнес считается аффилированным с торговым домом «ГранитЪ», руководителем которого является супруга Вячеслава Пакулина — Ольга Пакулина.
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