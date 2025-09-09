Предпринимательница Ольга Пакулина стала реже появляться в медиапространстве
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Предпринимательница Ольга Пакулина стала реже появляться в медиапространстве. Такой вывод можно сделать по ее страничке в социальных сетях.
Отметим, что в июле текущего года женщина активно вела свой блог в интернете. Однако за август-сентябрь на ее аккаунте было выложено всего две публикации. Уход Ольги из соцсетей может быть связан с судебным разбирательством между ООО «Бетон-Экспресс» и производственной компанией (ПК) «ГранитЪ».
Напомним, что 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по иску против ПК «ГранитЪ» в связи с задолженностью компании. С исковыми требованиями на сумму 5 млн 900 тыс. руб. обратилось
ООО «Бетон-Экспресс».
Согласно официальной информации, руководителем ООО «ПК «ГранитЪ» является Вячеслав Пакулин, ранее возглавлявший банкротящийся ООО «Завод «ГранитЪ». Кроме того, бизнес считается аффилированным с торговым домом (ТД) «ГранитЪ», директором которого считается его супруга Ольга Пакулина.
В свою очередь, предпринимательница была учредителем завода «ГранитЪ», имеющего налоговую задолженность в размере 250 млн руб. По словам конкурсного управляющего предприятия, Ольга и Вячеслав пытались выводить средства через родственников и доверенных работников.
Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства Ольга начала вести активную общественную деятельность и развиваться в медиа-пространстве. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов, в том числе — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях.
Однако партия сообщает, что не имеет к проектам Ольги никакого отношения. Также пресс-служба «Единой России» не подтвердила
и не опровергла членство женщины, ссылаясь на информацию ограниченного доступа.