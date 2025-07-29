«Единая Россия» не имеет отношение к проектам Ольги Пакулиной

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. Партия «Единая Россия» не имеет отношение к общественным проектам Ольги Пакулиной, сообщает пресс-служба общественной организации. По их словам, это личная инициатива предпринимательницы.
«По вопросу об общественной деятельности Пакулиной О.А. и о продвижении проекта «Мой папа — герой» сообщаем следующее. По информации, размещенной на сайте мойпапагерой.рф, указанный проект является авторским патриотическим проектом Ольги Пакулиной. Единственным лицом, оказывающим помощь проекту, указана организация ГарантСтройКомплект», — говорится в ответе «Единой России» на запрос редакции.
Тем не менее, партия не подтвердила и не опровергла членство Ольги Пакулиной в «Единой России», сообщив, что эта информация имеет ограниченный доступ. Вопросы об источниках финансирования также остались без комментариев.
Напомним, что Пакулина была учредителем банкротящегося ООО «Завод «ГранитЪ». Предприятие имеет долг перед Федеральной налоговой службой в размере 250 млн руб. Ранее конкурсный управляющий предприятия, сообщил
о попытках вывода средств через родственников и доверенных работников со стороны Ольги и ее супруга Вячеслава Пакулина. Он является руководителем производственной компании (ПК) «ГранитЪ», которая на данный момент находится
в судебных разбирательствах.
Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства Ольга начала вести активную общественную деятельность и развиваться в медиа-пространстве. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов, в том числе — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях.
На официальном сайте свердловского отделения партии можно найти два упоминания о предпринимательнице, датированные 2022-м и 2023-м годами. В первом случае О. Пакулина указана как сторонница «Единой России», во втором — как председатель общественного женсовета в Октябрьском районе Екатеринбурга. До этих дат об общественной и политической активности Пакулиной известно не было.