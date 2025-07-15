Пакулины пытались выводить средства через родственников и доверенных работников

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В арбитражном суде Свердловской области увеличивается число исков, поданных на ...

В Екатеринбурге растет число исков к бизнесу семьи Пакулиных

Претензии к бизнесу Ольги и Вячеслава Пакулиных могут значительно увеличиться

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Растет число финансовых претензий к группе компаний по производству строительных ...