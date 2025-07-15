Пакулины пытались выводить средства через родственников и доверенных работников
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Руководители и собственники банкротящегося ООО «Завод «ГранитЪ» пытались выводить денежные средства через родственников и доверенных сотрудников. Как сообщил конкурсный управляющий «Завода «ГранитЪ», в 2021 году, после того, как налоговая приостановила расходные операции по счетам предприятия, семья Пакулиных стала активно переводить бизнесы на другие аффилированные с собой организации.
«Оставшиеся денежные средства Пакулины пытались вывести через трудовые правоотношения на своих родственников и доверенных работников. Когда налоговая закрывает расходные операции по счетам, банк не вправе совершать расходную операцию, за исключением одного единственного момента, наиболее распространенного — это трудовые выплаты. То есть если руководители предприятия направляют в банк поручения с указанием на то, что это выплаты по трудовому договору, банк пропускает средства» — добавляет конкурсный управляющий.
По его словам, в настоящий момент сделки оспорили. Управляющий отмечает, что трое бывших сотрудников завода «ГранитЪ» вернули денежные средства.
Согласно официальной информации, директором предприятия является Ольга Пакулина. Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства ООО «Завод «ГранитЪ» Ольга начала вести активную общественную деятельность и развиваться в медиа-пространстве. Отмечается, что в ходе процедуры банкротства может быть выяснена связь между неуплатой налогов государству и источниками средств на общественные и политические проекты Пакулиной.
Помимо завода «ГранитЪ», Ольга также руководит торговым домом (ТД) «ГранитЪ», а ее муж — производственной компанией (ПК) «ГранитЪ», которая на данный момент проходит судебные разбирательства.
Напомним, что 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
первое заседание по иску против ПК «ГранитЪ». С исковыми требованиями на сумму 5 млн 900 тыс. руб. обратилось ООО «Бетон-Экспресс».