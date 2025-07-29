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Вчера, 17:49

Семья Пакулиных «распыляет» ответственность при банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Становятся известными новые факты о банкротстве ООО «Завод «ГранитЪ», который ранее контролировался предпринимателями Пакулиными. Как сообщил конкурсный управляющий предприятия, Ольга и Вячеслав Пакулины предпринимают попытки «распылить» ответственность за долги предприятия на своих контрагентов и сотрудников. По словам управляющего, они утверждают, что некоторые сделки были заключены ввиду заблуждения, обмана или давления. Однако пока нет ни одного судебного акта, который бы подтвердил их слова.

По его мнению, причиной «распыления» может стать привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих коалиций по их долгам.

«Действующее законодательство не позволяет списывать эти денежные средства в рамках личного банкротства. И когда мы, допустим, условно привлечем условную Ольгу Алексеевну Пакулину к ответственности в сумме 250 миллионов рублей, она уже не сможет обанкротиться. Поэтому им выгоднее сейчас представить ситуацию так, как будто в управлении бизнесом принимал участие широкий круг лиц. Это необходимо для того, чтобы «размазать» имущественную ответственность», — добавляет он.

Конкурсный управляющий также отмечает, что Пакулины очень редко посещают судебные процессы самостоятельно.

«Они направляют в суд заведомо подложные документы. Занимают позицию активного неприятия. И, соответственно, какой-либо контакт с управляющим не ведут», — сообщает он.

Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства предприятия Ольга начала вести активную общественную деятельность и развиваться в медиа-пространстве. Отмечается, что в ходе процедуры банкротства может быть выяснена связь между неуплатой налогов государству и источниками средств на общественные и политические проекты Пакулиной.

Согласно официальным данным, помимо завода «ГранитЪ» Ольга также руководит торговым домом (ТД) «ГранитЪ», а ее муж — производственной компанией (ПК) «ГранитЪ», которая на данный момент проходит судебные разбирательства.

Напомним, что 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по иску против ПК «ГранитЪ». С исковыми требованиями на сумму 5 млн 900 тыс. руб. обратилось ООО «Бетон-Экспресс».
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