Претензии к бизнесу Ольги и Вячеслава Пакулиных могут значительно увеличиться

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по ...01.07.2025 Арбитражный суд рассмотрит иск против ПК «ГранитЪ» на 5,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. 2 июля 2025 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск против ...14.05.2019 Арбитражный суд утвердил процедуру банкротства ЮУМЗ в виде конкурсного производства
УрБК, Москва, 14.05.2019. Утверждена процедура банкротства Южно-Уральского машиностроительного завода (ОРМЕТО-ЮУМЗ) — ...17.02.2009 Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по иску ЗАО «Бетон-Экспресс» к ООО «УралСтрой» о взыскании 704,97 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по ...27.01.2009 Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по иску ЗАО «Бетон-Экспресс» к ООО «Строительно-монтажное управление «АСТОН»
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по ...