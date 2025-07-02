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Претензии к бизнесу Ольги и Вячеслава Пакулиных могут значительно увеличиться

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Растет число финансовых претензий к группе компаний по производству строительных материалов, сложившихся вокруг предпринимателей Вячеслава и Ольги Пакулиных. Так, 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по иску против производственной компании (ПК) «ГранитЪ», управляемой Вячеславом Пакулиным, на сумму 5 млн 900 тыс. руб. С иском в суд обратилось ООО «Бетон-Экспресс».

Как выяснило УрБК, это далеко не первый иск к компаниям данной группы со стороны контрагентов и государства. Как сообщил агентству конкурсный управляющий ООО «Завод «ГранитЪ», предприятия под руководством Вячеслава и Ольги Пакулиных не в первый раз оказываются фигурантами исков. Помимо действующего судебного процесса между ООО «ПК «ГранитЪ» и ООО «Бетон-Экспресс», имеется ряд организаций, которым компания также не выплатила задолженности по сырью и аренде здания.

Кроме того, против ООО «Завод «ГранитЪ», руководителем и учредителем которого выступала Ольга Пакулина, ведется процедура конкурсного управления. Конкурсный управляющий сообщил, что с 2016 года завод проходил через две налоговые проверки, в ходе которых был выявлен долг перед государством в размере свыше 250 млн руб. С 2021 года предприятие проходит процедуру банкротства.

«Мы активно пытаемся взыскать денежные средства как непосредственно с Пакулиных, так и с тех организаций, которые появились после того, как налоговая инспекция прикрыла им деятельность по заводу «ГранитЪ». Это несколько подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью, в составе которых, в том числе, имеется слово «ГранитЪ», — сообщает конкурсный управляющий.
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