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Вчера, 16:35

В Екатеринбурге растет число исков к бизнесу семьи Пакулиных

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В арбитражном суде Свердловской области увеличивается число исков, поданных на строительную компанию ООО «ПК «ГранитЪ», которая находится под руководством Вячеслава и Ольги Пакулиных. Согласно данным ведомства, сейчас их бизнес имеет семь арбитражных дел на общую сумму 8 млн руб. Эксперты строительного рынка считают, что компания уже могла прекратила работу.

Добавим, что Пакулины руководят не только производственной компанией «ГранитЪ». Согласно официальной информации, директором другого ООО — «Завод «ГранитЪ» — и торгового дома «ГранитЪ» являлась супруга Вячеслава — Ольга Пакулина. Все предприятия имеют признаки аффилированности.

Кроме того, ООО «Завод «ГранитЪ» уже четыре года находится в процессе банкротства. По словам конкурсного управляющего, с 2016 года завод проходил через две проверки налоговой инспекцией, в ходе которых был выявлен государственный долг объемом свыше 250 млн руб. Для того, чтобы уплатить эту сумму, конкурсный управляющий намерен взыскать задолженность путем обращения на все имеющиеся активы семьи Пакулиных.

«В начале 2024 года банкротство вступило в стадию конкурсного производства. На этой стадии мы стремимся взыскать денежные средства как непосредственно с бенефициаров, то есть господ Пакулиных, так и с тех организаций, которыми они владеют и руководят. Ведь после того, как налоговая инспекция прикрыла деятельность ООО «Завод «ГранитЪ» и запретила расходные операции по счетам, они организовали несколько новых подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью, в составе которых имеется слово «Гранитъ». Сейчас мы рассматриваем способы обращения взыскания на эти активы», — отметил конкурсный управляющий.

Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства Ольга Пакулина начала вести активную общественную деятельность, а также продвигать себя в медиа-пространстве. На данный момент, она состоит в «Женском движении Единой России». Отмечается, что в ходе процедуры банкротства может быть выяснена связь между неуплатой налогов государству и источниками средств на проекты Ольги.
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