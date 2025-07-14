Несостоятельный «Гранитъ»

Фото предоставлено сайтом morguefile.com (holder)

Отрасль производства строительных материалов России в целом и Урала в частности переживает не самые простые времена. Высокие ставки по кредитам и снижение объемов льготной ипотеки приводят к снижению спроса на продукцию. Следствием становится усиление конкуренции и уход с рынка слабых игроков. Одновременно растет число неплатежей, как вынужденных, так и инициированных менеджментом. В арбитражных сетях увеличивается количество дел по их взысканию, растет число процессов о несостоятельности и банкротстве.В качестве примера можно привести конгломерат компаний, объединенных общим названием «Гранитъ», выстроенный вокруг семьи Ольги и Вячеслава Пакулиных.Согласно официальным данным, Вячеслав является директором ООО «ПК «ГранитЪ». Ольга выступает собственником и руководителем торгового дома (ТД) «ГранитЪ». Ранее она же была собственником и руководителем предприятия ООО «Завод Гранитъ». Также с этими компаниями аффилированы еще несколько юридических лиц.2 июля 2025 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск против головного предприятия этой группы — производственной компании (ПК) «ГранитЪ». С исковыми требованиями на сумму 5 млн 900 тыс. руб. обратилось ООО «Бетон-Экспресс».Согласно материалам дела, причиной для разбирательств стала задолженность по оплате за поставленную продукцию. По версии истца, ПК «ГранитЪ» получила от ООО «Бетон-Экспресс» бетон для производства собственной продукции, но не рассчиталась за него ни в установленный договором срок, ни позднее. В судебном иске «Бетон-Экспресс» требует взыскать с покупателя задолженность по товару, неустойку (280 тыс. 156 руб.) и размер госпошлины (202 тыс. 005 руб.).Первое заседание прошло без представителей со стороны ответчиков. По его итогам в отношении ООО ПК «ГранитЪ» были наложены обеспечительные меры в форме ареста имущества предприятия. На данный момент судебное разбирательство продолжается.Интересно отметить, что суд этот — далеко не единственный. Согласно данным ведомства, сейчас бизнес Пакулиных имеет семь арбитражных дел на общую сумму 8 млн руб. При этом эксперты строительного рынка считают, что компания уже могла прекратила работу и оставить производственную площадку, которую арендовала у СК «Иона».При этом известно, что ООО «ПК «ГранитЪ» — не первый бизнес четы Пакулиных, испытывающий финансовые трудности. Их предыдущий проект ООО «Завод «Гранит» находится в процессе банкротства с 2021 года.Как сообщил конкурсный управляющий ООО «Завод «Гранитъ», с 2016 года предприятие дважды проходило проверки налоговой инспекции, по итогам которых был выявлен долг перед государством объемом свыше 250 млн руб. После череды судов долг был признан обоснованным, но выплатить недоимки ООО «Завод «Гранитъ» не смогло. Против предприятия была инициирована процедура банкротства, в 2021 году введено конкурсное управление. В это же время семья Пакулиных начала вести активный бизнес через другие свои юридические лица.«Хотел бы обратить внимание на то, что налоговая приостановила расходные операции по счетам завода «Гранитъ» еще в 21 году. С этого момента они начали активно переводить бизнесы на другие аффилированные организации. Оставшиеся денежные средства они путем незамысловатой схемы через трудовые правоотношения пытались вывести на доверенных лиц, в том числе — родственников. Эти сделки мы оспорили. Трое из бывших работников денежные средства вернули», — отметил конкурсный управляющий, заявив, что намерен взыскать задолженность путем обращения на все имеющееся активы Вячеслава и Ольги Пакулиных.«Мы активно пытаемся взыскать денежные средства как непосредственно с Пакулиных, так и с тех организаций, которые появились после того, как налоговая инспекция прикрыла им деятельность по заводу «ГранитЪ». Это несколько подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью, в составе которых, в том числе, имеется слово «ГранитЪ», — отмечает он.«Я считаю, что деятельность Пакулиных является противоправной, потому что подконтрольные им общества продолжают уклоняться от налогообложения и не расплачиваются с контрагентами», — сообщил конкурсный управляющий ООО «Завод «ГранитЪ».При этом он подчеркивает, что это относится не только к Вячеславу, который является руководителем производственной компании «Гранитъ», но и Ольги Пакулиной.«Пакулина абсолютно непосредственно принимала участие в управление над заводом «ГранитЪ». Более того, она всячески показывала это участие, указывала на то, что она является реальным руководителем, завода. Ольга неоднократно давала различные промо-интервью в СМИ», — сообщил конкурсный управляющий ООО «Завод «ГранитЪ».Эту информацию подтверждают и многочисленные публикации, и видеоролики Ольги Пакулиной, в которых она позиционирует себя в качестве владельца бизнеса и лица, принимающего важнейшие экономические решения.Подчеркнем, что параллельно процедуре банкротства Ольга Пакулина начала вести активную общественную деятельность и развивать себя как медиа-персону. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Отмечается, что в ходе процедуры банкротства может быть выяснена связь между неуплатой налогов государству и источниками средств на общественные и политические проекты Ольги. Под ее патронажем находится несколько проектов, в том числе — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях. Какие именно средства использовались для этой деятельности — предстоит установить компетентным органам. Как это может сказаться на имидже этих проектов — покажет время.УрБК будет следить за развитием событий.