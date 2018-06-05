Арбитражный суд рассмотрит иск против ПК «ГранитЪ» на 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. 2 июля 2025 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск против производственной компании (ПК) «ГранитЪ» на сумму 5 млн 900 тыс. руб. С иском в суд обратилось ООО «Бетон-Экспресс».



Согласно материалам дела, причиной для разбирательств стала задолженность по оплате за поставленную продукцию. По версии истца, ПК «ГранитЪ» получило от ООО «Бетон-Экспресс» бетон для производства собственной продукции, но не рассчиталась за него ни в установленный договором срок, ни позднее. В судебном иске «Бетон-Экспресс» требует взыскать с покупателя задолженность по товару, неустойку (280 тыс. 156 руб.) и размер госпошлины (202 тыс. 005 руб.).



Согласно официальным данным, директором ООО «ПК «ГранитЪ» является Вячеслав Пакулин, ранее бывший руководителем и учредителем предприятия ООО «Завод Гранитъ», который с 2021 года находится в процедуре банкротства. Также бизнес аффилирован с торговым домом (ТД) «ГранитЪ», собственником которого является супруга Вячеслава Пакулина — Ольга Пакулина.