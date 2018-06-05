Арбитражный суд рассмотрит иск против ПК «ГранитЪ» на 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Екатеринбургском лесничестве по требованию прокуратуры ликвидирована свалка отходов ...25.10.2016 В Лесном признано банкротом предприятие «Урал-Бетон»
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2016. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Урал-Бетон» несостоятельным ...21.10.2009 ООО «Бетон групп» уличено в неправомерном приобретении и использовании фирменного наименования
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2009. Свердловское УФАС России признало факт нарушения ООО «Бетон групп» ч. 2 ст. 14 закона ...17.02.2009 Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по иску ЗАО «Бетон-Экспресс» к ООО «УралСтрой» о взыскании 704,97 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по ...27.01.2009 Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по иску ЗАО «Бетон-Экспресс» к ООО «Строительно-монтажное управление «АСТОН»
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится предварительное заседание по ...