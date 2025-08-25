УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:52

Судебное заседание по исковому заявлению в отношении ООО «ПК «ГранитЪ» отложили на месяц

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Судебное заседание по исковому заявлению ООО «Бетон-Экспресс» в отношении ООО «ПК «ГранитЪ» на сумму 5,9 млн руб. перенесли на 25 сентября 2025 года. Эта информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Изменение даты объясняется отсутствием подтверждения получения письма с повесткой от отвечающей стороны.

«В связи с отсутствием в материалах дела доказательств надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, учитывая, что заявленные требования требуют дополнительной документальной проверки в целях принятия справедливого и обоснованного судебного акта по настоящему спору, а также принимая во внимание необходимость представления лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, суд считает возможным отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 АПК РФ», — говорится в определении Облсуда.

Напомним, что «Бетон-Экспресс» подал иск против компании в связи с непогашенной задолженностью. В заявлении истец требует взыскать с покупателя долг по продукции, неустойку и плату за госпошлину. По итогам первого судебного заседания 2 июля 2025 года на производственную компанию (ПК) «ГранитЪ» были наложены обеспечительные меры в форме ареста имущества предприятия.

Согласно официальной информации, руководителем ООО «ПК «ГранитЪ» является Вячеслав Пакулин, ранее возглавлявший банкротящийся ООО «Завод «ГранитЪ». Кроме того, бизнес считается аффилированным с торговым домом (ТД) «ГранитЪ», директором которого считается его супруга Ольга Пакулина.

В свою очередь, предпринимательница была учредителем завода «ГранитЪ», имеющего налоговую задолженность в размере 250 млн руб. По словам конкурсного управляющего предприятия, Ольга и Вячеслав пытались выводить средства через родственников и доверенных работников.

Отметим, что параллельно процедуре банкротства Пакулина начала вести активную общественную деятельность и развиваться как медиа-личность. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях.

Однако партия сообщает, что не имеет к проектам Ольги никакого отношения. Также пресс-служба «Единой России» не подтвердила и не опровергла членство женщины, ссылаясь на информацию ограниченного доступа.
