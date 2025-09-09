Судебное заседание по иску в отношении Вячеслава Пакулина отложили на месяц
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Судебное заседание по исковому заявлению ООО «Завод «ГранитЪ» в отношении Вячеслава Пакулина на сумму 1,2 млн руб. перенесли на 7 октября 2025 года. Эта информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
Изменение даты объясняется подачей ходатайства со стороны должника.
«Суд в ходе исследования доказательств по делу пришел к выводу о невозможности рассмотрения заявления по существу по представленным в дело документам, поскольку от должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания, а также ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения», — говорится в определении Облсуда.
Напомним, что ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск против Пакулина в связи с непогашенной задолженностью. В заявлении истец требует признать
ответчика банкротом.
Подчеркнем, что согласно официальной информации учредителем завода «ГранитЪ» является супруга Вячеслава — Ольга Пакулина. На данный момент предприятие не контролируется женщиной, так как в 2021 году завод признали банкротом по иску налоговой службы из-за долга общей суммой 250 млн руб. Для компании назначили конкурсного управляющий, который на протяжении четырех лет пытается вернуть выведенные с предприятия денежные средства.
Однако после банкротства ООО «Завод «Гранит» семья Пакулиных создала ряд других организаций. Среди них производственная компания (ПК) «ГранитЪ» и торговый дом (ТД) «ГранитЪ». В настоящее время ПК состоит в судебных разбирательствах в роли ответчика с ООО «Бетон-Экспресс» по иску о взыскании 5,6 млн руб.
Отметим, что параллельно процедуре банкротства Ольга Пакулина начала вести активную общественную деятельность и развиваться как медиа-личность. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях. Однако партия сообщает, что не имеет к проектам Ольги никакого отношения.