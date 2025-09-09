УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:45

Судебное заседание по иску в отношении Вячеслава Пакулина отложили на месяц

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Судебное заседание по исковому заявлению ООО «Завод «ГранитЪ» в отношении Вячеслава Пакулина на сумму 1,2 млн руб. перенесли на 7 октября 2025 года. Эта информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Изменение даты объясняется подачей ходатайства со стороны должника.

«Суд в ходе исследования доказательств по делу пришел к выводу о невозможности рассмотрения заявления по существу по представленным в дело документам, поскольку от должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания, а также ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения», — говорится в определении Облсуда.

Напомним, что ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск против Пакулина в связи с непогашенной задолженностью. В заявлении истец требует признать ответчика банкротом.

Подчеркнем, что согласно официальной информации учредителем завода «ГранитЪ» является супруга Вячеслава — Ольга Пакулина. На данный момент предприятие не контролируется женщиной, так как в 2021 году завод признали банкротом по иску налоговой службы из-за долга общей суммой 250 млн руб. Для компании назначили конкурсного управляющий, который на протяжении четырех лет пытается вернуть выведенные с предприятия денежные средства.

Однако после банкротства ООО «Завод «Гранит» семья Пакулиных создала ряд других организаций. Среди них производственная компания (ПК) «ГранитЪ» и торговый дом (ТД) «ГранитЪ». В настоящее время ПК состоит в судебных разбирательствах в роли ответчика с ООО «Бетон-Экспресс» по иску о взыскании 5,6 млн руб.

Отметим, что параллельно процедуре банкротства Ольга Пакулина начала вести активную общественную деятельность и развиваться как медиа-личность. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях. Однако партия сообщает, что не имеет к проектам Ольги никакого отношения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2025 ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск на банкротство Вячеслава Пакулина

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск на банкротство Вячеслава Пакулина в Арбитражный суд ...

04.09.2025 Судебное заседание по исковому заявлению в отношении ООО «ПК «ГранитЪ» отложили на месяц

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Судебное заседание по исковому заявлению ООО «Бетон-Экспресс» в отношении ООО «ПК ...

09.07.2025 Претензии к бизнесу Ольги и Вячеслава Пакулиных могут значительно увеличиться

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Растет число финансовых претензий к группе компаний по производству строительных ...

02.07.2025 Арбитражный суд наложил арест на имущество ПК «ГранитЪ»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по ...

01.07.2025 Арбитражный суд рассмотрит иск против ПК «ГранитЪ» на 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. 2 июля 2025 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск против ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.