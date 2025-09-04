ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск на банкротство Вячеслава Пакулина

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск на банкротство Вячеслава Пакулина в Арбитражный суд Свердловской области в связи с долгом в размере 1,2 млн руб. Данная информация размещена в картотеке дел суда.



«Заявление ООО «Завода Гранитъ» о признании Пакулина Вячеслава Евгеньевича несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.



Следующее заседание по делу ожидается 16 сентября 2025 года.



Подчеркнем, что, согласно официальной информации, учредителем ООО «Завод «ГранитЪ» является супруга Вячеслава — Ольга Пакулина. На данный момент предприятие не контролируется женщиной, так как в 2021 году завод признали банкротом по иску налоговой службы из-за долга общей суммой 250 млн руб. Компании назначили конкурсного управляющий, который на протяжении четырех лет пытается вернуть выведенные с предприятия денежные средства.



Однако после банкротства ООО «Завод «Гранит» семья Пакулиных создала ряд других организаций. Среди них производственная компания (ПК) «ГранитЪ» и торговый дом (ТД) «ГранитЪ». В настоящее время ПК состоит в судебных разбирательствах в роли ответчика с ООО «Бетон-Экспресс» по иску о взыскании 5,6 млн руб.



Отметим, что параллельно процедуре банкротства Ольга Пакулина начала вести активную общественную деятельность и развиваться как медиа-личность. По официальным данным, она является председателем «Женского движения Единой России». Под ее патронажем находится несколько проектов — в сфере патриотического воспитания и других чувствительных для государства областях. Однако партия сообщает, что не имеет к проектам Ольги никакого отношения.