ООО «Завод «ГранитЪ» подал иск на банкротство Вячеслава Пакулина

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Судебное заседание по исковому заявлению ООО «Бетон-Экспресс» в отношении ООО «ПК ...14.07.2025 В Екатеринбурге растет число исков к бизнесу семьи Пакулиных
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В арбитражном суде Свердловской области увеличивается число исков, поданных на ...09.07.2025 Претензии к бизнесу Ольги и Вячеслава Пакулиных могут значительно увеличиться
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Растет число финансовых претензий к группе компаний по производству строительных ...02.07.2025 Арбитражный суд наложил арест на имущество ПК «ГранитЪ»
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. 2 июля 2025 года в Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое заседание по ...01.07.2025 Арбитражный суд рассмотрит иск против ПК «ГранитЪ» на 5,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. 2 июля 2025 года Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск против ...