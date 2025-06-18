В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 июля пройдет лекция «Итальянская майолика: от Ренессанса к барокко»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 июля пройдет лекция «Итальянская майолика: от Ренессанса к барокко». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба культурного заведения.В ходе лекции научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анна Афанасьева предложит слушателям разобраться, чем отличаются «майолика» и «фаянс» и как эстетические принципы эпохи Возрождения, а затем и барокко воплотились в повседневном искусстве керамики.Анна Афанасьева подчеркивает, что керамика — это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, сопровождавший быт человека во все исторические эпохи. А с момента возникновения итальянских майолик в XVI столетии в искусстве берет отсчет развитие европейского керамического искусства Нового времени.«Отразив в своих формах и декорах художественные идеи Ренессанса, майолика во многом становится катализатором для появления национальных керамических школ во Франции и Голландии», — подчеркивают организаторы лекции важность темы.