В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 июля пройдет лекция «Итальянская майолика: от Ренессанса к барокко»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 июня состоится лекция ...16.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 апреля пройдет лекция «Кабинет редкостей в изобразительном искусстве XVII века»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 апреля состоится лекция ...25.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля пройдет лекция «Рубин и изумруд в ...18.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...13.02.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В четверг, 15 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО ...