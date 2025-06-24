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Администрация Екатеринбурга объявила аукцион для перевозчиков по восьми брутто-контрактам

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион для перевозчиков по восьми брутто-контрактам, сообщает департамент информполитики города.

На торги выставлены 8 лотов с 41 автобусным маршрутом, а всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта. Все аукционы завершатся в июле. Контракты будут действовать на протяжении шести месяцев — с августа 2025 года до февраля 2026 года.

Напомним, что с начала февраля текущего года наземный общественный транспорт Екатеринбурга полностью перешел на систему брутто-контрактов. Она подразумевает, что перевозчик получает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за реально выполненный объем работ.

Добавим, что в рамках проведения транспортной реформы в Екатеринбурге в Екатеринбурге также обновляют парк общественного транспорта. В конце июня городские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку 15 трехсекционных трамваев. Новый транспорт выйдет на улицы до 31 января 2026 года.

Отмечалось, что поставщик получит за выполнение контракта почти 2,1 млрд руб. Это на 600 млн руб. меньше, чем начальная цена аукциона.
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