Администрация Екатеринбурга объявила аукцион для перевозчиков по восьми брутто-контрактам

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Екатеринбургские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом ...25.02.2025 В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на ...30.01.2025 Свердловские власти направят на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на реализацию транспортной ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...