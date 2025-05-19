Число вакансий с ежедневной оплатой труда в Свердловской области за год сократилось на 68%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. Число вакансий с ежедневной оплатой труда в Свердловской области за шесть месяцев 2025 года сократилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь в регионе было открыто 798 вакансий с ежедневными выплатами. Такие данные приводит сервис hh.ru.



Чаще всего ежедневную зарплату предлагают курьерам (45% от всех подобных предложений), водителям (11%), упаковщикам и комплектовщикам (10%), кладовщикам (3%), продавцам и разнорабочим (по 2%). Чуть реже такой график оплаты предлагают грузчикам, педагогам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, мастерам по ремонту оборудования и техники, мерчандайзерам, официантам, барменам, бариста, поварам, промоутерам и администраторам (по 1%).



Отметим, что 84% вакансий с ежедневной оплатой предполагают частичную занятость, то есть подходят для подработки, а 96% предложений не требуют от кандидатов опыта работы по специальности.