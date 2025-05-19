Число вакансий с ежедневной оплатой труда в Свердловской области за год сократилось на 68%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. Число вакансий с ежедневной оплатой труда в Свердловской области за шесть месяцев 2025 ...19.05.2025 В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой
В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой. Чаще всего частичную занятость ...19.05.2025 В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой. Чаще ...20.03.2025 В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц. Высокую оплату труда ...20.03.2025 В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...