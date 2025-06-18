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В Екатеринбурге построят два скейт-парка и три площадки для выгула собак

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. В Екатеринбурге построят два скейт-парка и три площадки для выгула собак в Академическом и Орджоникидзевском районах. Данные проекты будут реализованы в рамках работ по точечному благоустройству. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Первая зона для катания на скейтбордах будет создана в Преображенском парке. На данный момент там заканчиваются работы по обустройству пространства. Общая площадь территории составила 1,4 тыс. кв. м. В скейт-парке были созданы круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот, устроен въезд со стороны пруда и высажен газон. Открытие запланировано на 8 июля.

Также на территории Преображенского парка появится площадка для выгула собак площадью около 20 кв. м. На территории будут установлены различные ограждения, снаряды и лавки для отдыха. Завершение работ ожидается к середине июля.

Еще две собачьих площадки будут построены на месте незанятых пространств на улицах Стаханова и Фрезеровщиков. Они будут ограждены забором, внутри будут установлены трамплины и барьеры, а также скамейки для отдыха владельцев собак. Площадь каждой площадки составит 600 кв. м. Обустроят территории до конца июля.

Кроме того, еще один скейт-парк будет создан на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. Он будет построен в сквере, который создадут на месте пустыря. Помимо самого скейт-парка, здесь будут обустроены детская зона и пространства для отдыха.

Отметим, что идея создания площадок для выгула животных в каждом районе города принадлежит главе Екатеринбурга Алексею Орлову, который держит их строительство на контроле.
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