В Екатеринбурге построят два скейт-парка и три площадки для выгула собак

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство современного скейт-парка. ...28.05.2025 Площадь парка Павлика Морозова в Екатеринбурге увеличат на 6 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. В Екатеринбурге депутаты гордумы поддержали проект решения о расширении границ парка ...07.06.2023 В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для выгула собак. Завершить ...06.09.2013 В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак
Площадка для выгула собак площадью 900 кв. м. появилась в екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщается ...06.09.2013 В екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ открылась площадка для выгула собак
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2013. Площадка для выгула собак площадью 900 кв. м. появилась в екатеринбургском парке им. ...