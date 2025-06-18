В Екатеринбурге построят два скейт-парка и три площадки для выгула собак

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УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство современного скейт-парка. ...

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В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для собак

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В парке «Южный» в Екатеринбурге реконструируют площадку для выгула собак. Завершить ...

В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак

Площадка для выгула собак площадью 900 кв. м. появилась в екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщается ...

В екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ открылась площадка для выгула собак

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2013. Площадка для выгула собак площадью 900 кв. м. появилась в екатеринбургском парке им. ...