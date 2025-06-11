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Темпы роста рекламного рынка РФ в 2025 году могут замедлиться до 15-20%

УрБК, Москва, 30.06.2025. По итогам 2025 года рекламных рынок РФ может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные представителей отрасли.

Если этот прогноз сбудется, то темпы роста снизятся второй год подряд. Так, в 2023 году рынок увеличился на 30%, в 2024 году — на 24%.

Замедление роста может быть связано с жесткой монетарной политикой РФ, законодательными нововведениями, а также с дефицитом рекламного инвентаря и медиаинфляцией.

По мнению участников рынка, основными драйверами увеличения спроса могут стать веб-сайты и мобильные приложения крупных магазинов и онлайн-площадок.

Ранее стало известно, что объем рынка рекламы в РФ в I квартале 2025 года составил 185-187 млрд руб. (без учета наружной рекламы). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11%. В сегменте «интернет-сервисы» показатель за три месяца вырос на 12% (до 108-110 млрд руб.), «видео» — на 10% (до 67-68 млрд руб.). В сегменте «аудио» объем снизился на 1%, «издательский бизнес» — на 3%.
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