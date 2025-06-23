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Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21,1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 30.06.2025. На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

С начала текущего года этот показатель увеличился на 250 руб.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России с января по апрель 2025 года вырос с 23,2 до 23,4 тыс. руб. По последним данным, в России насчитывается 40,9 млн пенсионеров.
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