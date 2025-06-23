Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21,1 тыс. рублей

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Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей

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Доля работающих пенсионеров в России достигла минимума с 2011 года

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Средний размер пенсии в России составляет 23,2 тыс. рублей

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В России насчитали более 41 млн пенсионеров

УрБК, Москва, 04.04.2025. На начало 2025 года в России было зарегистрировано 41 млн 170 тыс. пенсионеров. Об этом ...