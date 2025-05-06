Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей

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УрБК, Москва, 04.04.2025. На начало 2025 года в России было зарегистрировано 41 млн 170 тыс. пенсионеров. Об этом ...

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Средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области достиг 9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2011. В феврале 2011 года отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на выплату ...