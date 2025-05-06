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Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. руб. в месяц, следует из данных системы Социального фонда, пишут РИА «Новости».

При этом размер выплат для работающих пенсионеров-госслужащих составляет 36 тыс. 934 руб., а для неработающих — 36 тыс. 120 руб.

Средний размер надбавки к пенсии для госслужащих составляет чуть менее 15 тыс. руб.

Ранее УрБК писал, что на 1 января 2025 года средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 175 руб. https://urbc.ru/1068136352-sredniy-razmer-pensii-v-rossii-sostavlyaet-232-tys-rubley.html

Всего в России насчитывается 41 млн 170 тыс. пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, по инвалидности — 2,2 млн, по потере кормильца — 1,5 млн человек.
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