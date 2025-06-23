Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21,1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 30.06.2025. На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в ...23.06.2025 Средний размер пенсии в России составляет 23,4 тыс. рублей
УрБК, Москва, 23.06.2025. На 1 апреля средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 448 руб., пишут РИА «Новости» ...11.06.2025 Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей
УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. ...06.05.2025 Средний размер пенсии в России составляет 23,2 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.05.2025. На 1 января средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 175 руб., пишут РИА «Новости» ...