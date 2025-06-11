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Вчера, 14:00

Средний размер пенсии в России составляет 23,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 23.06.2025. На 1 апреля средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 448 руб., пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.

Всего в России насчитывается 40,9 млн пенсионеров. На 1 января 2025 года средний размер пенсии в стране составлял 23 тыс. 175 руб.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в РФ опустилась ниже трети от зарплаты, что является рекордным минимумом с 2017 года.
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