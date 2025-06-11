Средний размер пенсии в России составляет 23,4 тыс. рублей

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УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. ...

Средний размер пенсии в России составляет 23,2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.05.2025. На 1 января средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 175 руб., пишут РИА «Новости» ...

В России с 1 апреля проиндексировали пенсии

УрБК, Москва, 03.04.2017. С 1 апреля правительство РФ проиндексировало пенсии жителей России. На 0,38% повышены ...

В 2015 году средний размер трудовой пенсии в России составит 12,4 тыс. рублей

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С 1 февраля 2012 года средний размер трудовой пенсии в РФ достигнет 9,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 30.01.2012. Средний размер трудовой пенсии в РФ в результате индексации 1 февраля на 7% составит 9,5 ...