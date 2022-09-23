Средняя пенсия в России опустилась ниже трети от зарплаты

УрБК, Москва, 23.09.2022. К концу 2023 года средний размер страховой пенсии в РФ может вырасти на 4,4% и составить 19 ...30.03.2021 Средний размер пенсии в России на начало года составил 15 тыс. 744 рубля
УрБК, Москва, 30.03.2021. В России средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 тыс. 744 руб., сообщает ...29.11.2016 В 2018 году пенсии в России упадут ниже прожиточного минимума
УрБК, Москва, 29.11.2016. Отношение размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера будет резко снижаться в 2017-2019 ...04.04.2016 После выхода на пенсию россияне получают в среднем 38% от бывшей зарплаты
УрБК, Москва, 04.04.2016. Размер пенсии россиян в среднем составляет 38% от бывшего дохода работника, сообщает «РСН» со ...15.01.2013 С 1 февраля 2013 года трудовые пенсии россиян вырастут на 6,6%
УрБК, Москва, 15.01.2013. Трудовые пенсии россиян вырастут с 1 февраля 2013 года на 6,6%, сообщает РИА Новости со ...