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Средняя пенсия в России опустилась ниже трети от зарплаты

УрБК, Москва, 12.03.2025. Средняя пенсия в РФ опустилась ниже трети от зарплаты, что является рекордным минимумом с 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов.

Средняя страховая пенсия по старости в России на конец 2024 года составила 25 тыс. руб., а средняя зарплата — 86 тыс. руб. Таким образом, коэффициент отношения пенсии к утраченному заработку составил 29%, что на 1 п. п. ниже, чем в 2023 году. Дело в том, что зарплаты растут опережающими темпами, тогда как пенсии индексируются по официальному уровню инфляции.

Отметим, что рекомендуемое Международной ассоциацией труда соотношение составляет 40%. Однако в ВНИИ труда Минтруда сообщали, что данный в международной практике показатель рассчитывается для «типового получателя» (например, слесаря или токаря). По такой методике цифры в России выше установленного уровня.

По оценкам экспертов, ситуация в ближайшее время вряд ли серьезно изменится. Повысить соотношение могут опережающая индексация пенсий и повышение сборов в Соцфонд за счет растущих зарплат и привлечения налогоплательщиков из неформального сектора. Также обеспечить себя пенсионными средствами россияне могут самостоятельно за счет корпоративных пенсионных программ, программ долгосрочных сбережений и инвестиций.
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