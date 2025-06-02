Екатеринбуржцам на приобретение квартиры потребуется 63 зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга с мая 2024 года по май ...18.09.2024 Жителям Екатеринбурга в среднем необходимо 62 зарплаты на покупку однокомнатной квартиры
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбурге за последний год выросла доступность покупки жилья, говорится в ...01.09.2023 Жителю Екатеринбурга на покупку компактной квартиры на вторичном рынке потребуется 36 зарплат
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Жителю Екатеринбурга для приобретения на вторичном рынке квартиры площадью до 20 кв. м. ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...14.03.2023 Средняя стоимость «квадрата» студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре года выросла на 56%
Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 122 тыс. руб. По сравнению ...