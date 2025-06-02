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Вчера, 12:19

Екатеринбуржцам на приобретение квартиры потребуется 63 зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге повысилась доступность жилья. В 2025 году на покупку однокомнатной квартиры потребуется 63 среднегородские зарплаты против 68 в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Циан. Аналитики.

По данным исследования, самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Новокузнецке, Кемерово, Тольятти и Ижевске (для покупки требуется 44-51 зарплата). Наименее доступны квартиры в Сочи, Севастополе, Махачкале и Москве (требуется более 90 зарплат).

Отметим, что в среднем по городам с населением более 500 тыс. чел. доступность жилья формально повысилась. Для покупки квартиры в нынешнем году требуется в среднем 70 зарплат против 75 в прошлом году. Это означает, что доходы россиян растут быстрее цен на вторичном рынке, однако, по мнению экспертов, в реальности ситуация несколько иная.

«Формально доступность жилья за последний год повысилась, т.к. размер заработной платы увеличился сильнее, чем стоимость «однушек» — на 14% и 6% соответственно в среднем по городам. Реальная доступность жилья для большинства покупателей определяется не только уровнем цен и доходами, но и размером ипотечной ставки, а по этому критерию ситуация сейчас хуже, чем в предыдущие годы», — комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики.
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