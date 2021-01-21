Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия

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Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 21.01.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в 2020 году подешевела на 2,6% (до 11 тыс. 060 ...

В Свердловской области аренда однокомнатной квартиры за год подорожала на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 3,06% ...

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Свердловской области выросла за год на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. Цена предложения в Свердловской области на наем однокомнатных квартир в IV квартале ...

В Екатеринбурге аренда двухкомнатной квартиры подорожала на 7%

По итогам первых трех месяцев 2017 года арендная ставка двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге выросла на 7% и ...

За I квартал в Екатеринбурге аренда двухкомнатной квартиры подорожала на 7%

УрБК, Москва, 10.04.2017. По итогам первых трех месяцев 2017 года арендная ставка двухкомнатной квартиры в ...