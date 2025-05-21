Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным

Материалы по теме

Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для получения федерального финансирования на благоустройство территории

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...

Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Почти 3,3 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в обсуждении мастер-плана ...

Алексей Орлов: Благоустройство участка набережной Исети завершено на 70%

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. Готовность участка набережной реки Исети, где сейчас активно идут ремонтные работы, ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...