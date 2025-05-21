Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...12.05.2025 Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...11.12.2024 Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Почти 3,3 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в обсуждении мастер-плана ...22.10.2024 Алексей Орлов: Благоустройство участка набережной Исети завершено на 70%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. Готовность участка набережной реки Исети, где сейчас активно идут ремонтные работы, ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...