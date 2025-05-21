УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:24

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается в личном Telegram-канале главы города.

«Обсудили итоги и дальнейшую реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Второй год подряд Екатеринбург демонстрирует лучшие показатели среди крупных городов страны, в ходе онлайн-голосования мы набрали почти 400 тыс. голосов, около 70% из них собраны благодаря волонтерам. Министр дал высокую оценку проделанной работе и заявил о готовности поддержать Екатеринбург. В 2026 году приступим к благоустройству объекта-победителя голосования — участка набережной рек Исети и Ольховки», — рассказал А. Орлов.

Напомним, несколькими днями ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил депутатам городской думы отчет о результатах своей работы и деятельности городской администрации в 2024 году. Он отметил результаты системной работы в области развития экономики, благоустройства, общественного транспорта и других сферах, а также поделился планами на будущий год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.05.2025 Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для получения федерального финансирования на благоустройство территории

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...

12.05.2025 Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

11.12.2024 Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Почти 3,3 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в обсуждении мастер-плана ...

22.10.2024 Алексей Орлов: Благоустройство участка набережной Исети завершено на 70%

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. Готовность участка набережной реки Исети, где сейчас активно идут ремонтные работы, ...

31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов
Архив новостей
Июнь 2025 (501)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18