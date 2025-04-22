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В России 10% жилья строится с нарушением сроков ввода в эксплуатацию

УрБК, Москва, 26.06.2025. По состоянию на 1 июня 2025 года в России с переносом срока ввода в эксплуатацию строится 12,25 млн кв. м жилья. Годом ранее таких новостроек было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля таких проектов в общем объеме строительства за год выросла с 8,4 до 10%, Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), пишут «Ведомости».

Лидеров среди регионов с просроченным вводом ЕРЗ фиксирует в Дагестане (20,9%), Калининградской области (16,8%), Самарской области (16,3%), Приморском крае (14,5%) и Москве (13,5%). За год показатель вырос во всех перечисленных регионах. Больше всего — в Приморском крае и Самарской области: на 6,5 и 6 п. п. соответственно.

Дагестан и Калининградская область лидируют и по длительности сроков переноса ввода — 11,8 и 8,8 месяца соответственно. Также в топ-5 регионов по задержкам попали Хабаровский край (7,6 месяца), Ленинградская (6,2 месяца) и Московская области (6,1 месяца).

Эксперты объясняют данную динамику недостатком средств у девелоперов.

Что касается Свердловской области, статистики о переносе сроков ввода в эксплуатацию нет. Однако известно, что в мае 2025 года в регионе в эксплуатацию ввели 174,6 тыс. кв. м жилья, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прогнозировал сокращение ввода жилья в России к 2027 году на 30% по сравнению с текущими темпами.
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