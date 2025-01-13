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Вчера, 15:24

Каждая вторая новостройка в России сдается позже срока

УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года 48,4% новых домов были сданы позже установленного срока, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Авторы издания отмечают, что это максимальный показатель за четыре года. Предыдущий антирекорд был отмечен в I квартале 2021 года. Тогда девелоперы сдали 51% жилья позже срока.

Застройщики объясняют задержку сдачи перебоями поставок необходимого сырья, проблемами с финансированием, сменами поставщиков и генподрядчиков, нехваткой рабочей силы, проектированием домов с ошибками.

Также аналитики отмечают увеличение средней продолжительности переноса сроков. За год этот показатель вырос с 5,6-5,7 месяцев до 6,9 месяцев.

Добавим, что, по данным аналитического центра «Дом.РФ», продажи новостроек в России за 2024 года снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом (до 26,7 млн кв. м). Из-за этого эскроу-счета не пополняются такими же темпами, как расходы на стройку, поясняет глава ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

При этом стройиндустрию поддерживает двухлетний правительственный мораторий на взыскание и начисление неустоек с девелоперов за срыв сроков передачи квартир.

«Из-за моратория дольщики несут финансовые потери. Они не могут претендовать на получение пеней в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от цены договора за каждый день просрочки», — отмечает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
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