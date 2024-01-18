Единый ресурс застройщиков высоко оценил «Атомстройкомплекс» по показателю «Своевременность ввода жилья»

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...13.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место в рейтинге застройщиков Среднего Урала по объему ввода жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской ...11.11.2020 «Атомстройкомплекс» возглавляет рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. «Атомстройкомплекс» занимает первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области ...15.06.2020 ЖК «Чемпион Парк» вошел в тройку лучших рейтинга жилых комплексов Екатеринбурга по обеспеченности школами
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. Проект строительства ЖК «Чемпион Парк», который реализует компания «Атомстройкомплекс», ...18.12.2014 «Атомстройкомплекс» сократил планы ввода жилья в 2015 году в полтора раза
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014.«Атомстройкомплекс» сократил планы ввода жилья в 2015 году с 300 до 200 млн кв. м. Об ...