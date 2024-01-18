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Единый ресурс застройщиков высоко оценил «Атомстройкомплекс» по показателю «Своевременность ввода жилья»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) 15 месяцев подряд присваивает компании «Атомстройкомплекс» наивысший рейтинг — 5,0 баллов по ключевому показателю «Своевременность ввода жилья», сообщает пресс-служба застройщика.

Единый ресурс застройщиков высоко оценил «Атомстройкомплекс» по показателю «Своевременность ввода жилья»
Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

«Рейтинг ЕРЗ.РФ — это объективный федеральный индикатор, отражающий соблюдение застройщиком сроков ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Расчет рейтинга основывается на анализе объектов, введенных компанией за последние три года. Чем меньше разница между плановой датой ввода и фактической датой получения разрешения на ввод, тем выше балл. Максимальная оценка в 5 баллов означает, что «Атомстройкомплекс» неизменно вводит свои жилые комплексы точно в срок или даже ранее запланированного, минимизируя риски для участников долевого строительства», — говорится в сообщении.

За три отчетных года, учитываемых в текущем рейтинге ЕРЗ, «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию более 550 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений в разных районах города, а также около 280 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры. Среди них — Уральский Губернаторский лицей, две школы, построенные в рамках государственно-частного партнерства, 9-этажная взрослая поликлиника в Академическом районе.

В планах на 2025 год — завершение строительства детской поликлиники ДГКБ № 9 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга и спортивного комплекса в Богдановиче, ввод порядка 85 тыс. кв. м жилья, модернизация собственных производств и завершение строительства нового завода по выпуску газоблоков, который позволит обеспечить стройки региона качественными стройматериалами.
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