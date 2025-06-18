Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

УрБК, Москва, 18.06.2025. Россия планирует расширить географию полетов в ряд азиатских стран — Китай, Вьетнам и ...06.12.2024 Число посетивших Россию иностранных туристов в 2024 году выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. С начала года Россию посетили 3,2 млн иностранных туристов, пишет ТАСС. По словам ...23.10.2015 Россия планирует отменить визы для граждан Вануату
Россия намерена отменить визы с республикой Вануату. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. ...29.08.2014 Россия утроит объемы торговли с Мьянмой
Россия и Мьянма создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает РИА ...12.03.2013 Россия рассчитывает на отмену визового режима с Евросоюзом к концу 2014 года
Отменить визовый режим между Россией и странами Евросоюза вряд ли удастся до Олимпиады в Сочи. Дипломаты надеются ...