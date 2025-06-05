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Россия планирует расширить географию полетов в Китай, Вьетнам и Таиланд

УрБК, Москва, 18.06.2025. Россия планирует расширить географию полетов в ряд азиатских стран — Китай, Вьетнам и Таиланд. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в преддверии Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

«Расширение географии доступных азиатских направлений остается нашей приоритетной задачей», — добавил Р. Старовойт.

Ранее сообщалось, что спрос на туры из России в ОАЭ снизился на 30-40% из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Некоторые туристы отменили свои поездки, но пока аннуляции не носят массового характера.
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