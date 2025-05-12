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Вчера, 11:55

Спрос на туры из России в ОАЭ снизился на 30-40%

УрБК, Москва, 17.06.2025. Спрос на туры из России в ОАЭ в период с 13 по 16 июня снизился на 30-40% по сравнению с датами 6-9 июня. Некоторые туристы отменили свои поездки, но пока аннуляции не носят массового характера. Об этом рассказали представители группы компаний «Слетать.ру», сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что туроператоры в основном стараются не отменять, а переносить даты туров по согласованию с туристами.

«Надо иметь в виду, что на прошлой неделе, то есть 6-9 июня, активно бронировались поездки на длинные праздничные дни. Сейчас не только нет этих стимулирующих факторов, но и добавились новые, негативные», — заявила руководитель международных проектов «Слетать.ру Любовь Воронина.

По ее словам, спрос на туры в Египет незначительно снизился. При этом объем продаж на Мальдивы не изменился.

Напомним, что в конце прошлой недели произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. В результате оказались закрыты воздушные пространства целого ряда ближневосточных стран. Это усложнило доставку туристов в данный регион.
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