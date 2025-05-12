Спрос на туры из России в ОАЭ снизился на 30-40%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. Число свердловчан, отдохнувших за рубежом в майские праздники, увеличилось на 19% по ...24.03.2025 Свердловчане стали чаще планировать отдых за границей
Бронирование туров во второй половине февраля выросло на 14% ...02.03.2023 В России к 8 Марта подорожали зарубежные туры
УрБК, Москва, 02.03.2023. В России средний чек за бронирование зарубежного тура на неделю с 8 марта вырос на 61% по ...02.03.2015 Спрос на заграничные туры среди россиян упал на 35%
УрБК, Москва, 02.03.2015. Туроператоры фиксируют снижение интереса к иностранным турам среди россиян. Количество ...27.05.2009 ООО «Урал Тур»: Спрос на туры в Испанию по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительно снизился
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. «Спрос на туры в Испанию значительно снизился по сравнению с соответствующим периодом ...