Материалы по теме

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

УрБК, Москва, 23.06.2025. Россия в текущем году планирует отменить визы с тремя странами — Мьянмой, Иорданией и ...

Россия планирует расширить географию полетов в Китай, Вьетнам и Таиланд

УрБК, Москва, 18.06.2025. Россия планирует расширить географию полетов в ряд азиатских стран — Китай, Вьетнам и ...

Число посетивших Россию иностранных туристов в 2024 году выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. С начала года Россию посетили 3,2 млн иностранных туристов, пишет ТАСС. По словам ...

Россия планирует отменить визы для граждан Вануату

Россия намерена отменить визы с республикой Вануату. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. ...

Россия утроит объемы торговли с Мьянмой

Россия и Мьянма создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает РИА ...