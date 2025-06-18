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Вчера, 15:02

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Россия в текущем году планирует отменить визы с тремя странами — Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, пишет ТАСС.

Он уточнил, что отмена визового режима с Мьянмой может произойти в ходе проведения Восточного экономического форума.

По словам Никиты Кондратьева, также прорабатываются проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для страны важно отменить визы с Саудовской Аравией и Малайзией, что позволит увеличить турпоток из этих стран в два-три раза.

Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить географию полетов в ряд азиатских стран — Китай, Вьетнам и Таиланд.
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