В России с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка

УрБК, Москва, 10.06.2026. Медианный доход россиян в расчете на одного члена домохозяйства в 2024 году составил 27 тыс. ...10.09.2024 Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%
Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%. Об этом ...10.09.2024 Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне безработицы в 2,4%
УрБК, Москва, 10.09.2024. Около 280 тыс. россиян получают пособие из-за отсутствия заработка при минимальном уровне ...10.01.2014 В России вступили в силу новые правила налогового вычета при покупке жилья
УрБК, Москва, 10.01.2014. В России с 1 января 2014 года вступили в силу новые правила налогового вычета по налогу на ...15.10.2013 В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
УрБК, Москва, 15.10.2013. В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым транспортное ...