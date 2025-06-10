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Вчера, 09:43

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка

УрБК, Москва, 16.06.2025. В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

Согласно нововведениям, средний заработок будет высчитываться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в одном месяце.

При применении суммированного учета рабочего времени порядок расчета меняется: средний часовой заработок умножается на среднемесячную норму рабочих часов.

Отмечается, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее сообщалось, что медианный доход россиян в расчете на одного члена домохозяйства в 2024 году составил 27 тыс. 868 руб. Это на 27% больше, чем в 2022 году.
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