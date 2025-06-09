УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.06.2025

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в мае снизились более чем в два раза

УрБК, Москва, 09.06.2025. В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков на своем канале Reburg_ekb, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого число сделок сократилось в 2,2 раза (в мае 2024 года было 3 тыс. ДДУ).

«Показатели продаж в мае 2025 года не принесли хороших новостей для продавцов. Активность покупателей осталась низкой, а итоговые показатели продаж слабыми», — написал М. Хорьков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%

В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого ...

10.03.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...

10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18