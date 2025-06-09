Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в мае снизились более чем в два раза

УрБК, Москва, 09.06.2025. В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков на своем канале Reburg_ekb, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro. По сравнению с аналогичным периодом прошлого число сделок сократилось в 2,2 раза (в мае 2024 года было 3 тыс. ДДУ). «Показатели продаж в мае 2025 года не принесли хороших новостей для продавцов. Активность покупателей осталась низкой, а итоговые показатели продаж слабыми», — написал М. Хорьков.

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