Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в мае снизились более чем в два раза

В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого ...10.03.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...