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06.06.2025

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на 0,1%, до 60,41 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 0,07% (до 55,89 руб. за литр), марки АИ-98 — на 0,13% (до 82,82 руб. за литр).

Стоимость дизельного топлива не изменилась (71,19 руб. за литр).
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