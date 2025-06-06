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На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 9 по 16 июня 2025 года повысились на 0,12%, до 60,53 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 0,11% (56 руб. за литр), марки АИ-98 — на 0,13% (82,92 руб. за литр).

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,02%, до 71,2 руб. за литр.
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