На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на ...06.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 ...23.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,14%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 12 по 19 ...05.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 21 по 28 ...21.04.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,05%
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 7 по 14 ...