На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,43%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 16 по 23 июня 2025 года повысились на 0,43%, до 56,23 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,20% (до 60,64 руб. за литр), марки АИ-98 остался на прежнем уровне (82,92 руб. за литр). Стоимость дизельного топлива выросла на 0,01%, до 71,21 руб. за литр.

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