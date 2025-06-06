На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на 0,1%, до 60,41 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-92 подорожал за неделю на 0,07% (до 55,89 руб. за литр), марки АИ-98 — на 0,13% (до 82,82 руб. за литр).



Стоимость дизельного топлива не изменилась (71,19 руб. за литр).