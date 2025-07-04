На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 7 по 14 июля 2025 года повысились на 0,62%, до 56,87 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,49% (до 61,24 руб. за литр). Средняя стоимость бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их средняя цена по-прежнему составляет 82,92 руб. и 71,28 руб. за литр соответственно.

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