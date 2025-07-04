На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 7 по 14 ...04.07.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 23 по 30 ...20.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 9 по 16 ...06.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на ...06.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 ...