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На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 23 по 30 июня 2025 года повысились на 0,1%, до 56,29 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,09% (до 60,7 руб. за литр).

Стоимость бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их средняя цена по-прежнему составляет 82,92 руб. и 71,21 руб. за литр соответственно.
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