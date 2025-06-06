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06.06.2025

В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии с частичной занятостью

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Свердловской области за последний месяц было опубликовано или обновлено 2,1 тыс. вакансий, где работодатели готовы рассмотреть кандидатов на неполный рабочий день и без опыта. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Отмечается, что продавцы-консультанты и кассиры занимают 40% от общего числа предложений с частичной занятостью и отсутствием опыта. Далее идут курьеры (10%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (4%), уборщики (3%).

Аналитики также назвали самые высокооплачиваемые профессии с частичной занятостью и без опыта работы. В топ-3 вошли автокурьеры (от 185 тыс. руб. до 190 тыс. руб.), риелторы (от 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб.) и менеджеры по продажам (от 80 тыс. руб. до 500 тыс. руб.).
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