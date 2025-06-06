В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии с частичной занятостью

В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой. Чаще всего частичную занятость ...

В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой. Чаще ...

В Свердловской области в мае было открыто более 2,6 тыс. вакансий с подработкой

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми ...

Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...

На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...