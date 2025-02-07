Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы зафиксирована на позиции врачей и ...

В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы ...

В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...

На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...

На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...