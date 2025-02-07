Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми работниками на начало года стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. На них приходится 9% от всех вакансий, открытых с начала 2025 года. Зарплата данных специалистов на 36% выше медианной зарплаты в регионе (94 тыс. 900 руб. против 69 тыс. 604 руб.). Об этом сообщает платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Среди востребованных специалистов в регионе, зарплатное предложение для которых выше рынка, также оказались токари, фрезеровщики, шлифовщики (172 тыс. 400 руб., или 248% от средней предлагаемой зарплаты по региону), курьеры (160 тыс. 400 руб., или 230% от средней зарплаты), сварщики (117 тыс. 500 руб., или 169%), водители (111 тыс. 200 руб., или 160%), электромонтажники (105 тыс. 100 руб., или 151%), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (97 тыс. 800 руб., или 141%), машинисты (97 тыс. 500 руб., или 140%), врачи (97 тыс. 400 руб., или 140%), слесари, сантехники (73 тыс. 600 руб., или 106%) и разнорабочие (70 тыс. 100 руб., или 101%).



Специалисты, на которых существует высокий спрос, но предлагаемая им оплата труда ниже рыночной — операторы колл-центров (в среднем, 49 тыс. 400 руб., что составляет 71% от медианы зарплатных предложений в регионе), а также администраторы (49 тыс. 800 руб., или 72% от средней предлагаемой зарплаты), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (49 тыс. 900 руб., или 72%), официанты, бармены, бариста (55 тыс. 300 руб., или 79%), повара, пекари и кондитеры (58 тыс. 400 руб., или 84%).