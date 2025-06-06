Свердловские предприятия нарастили экспорт рыбы в ОАЭ в 3,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Экспорт готовой рыбной продукции из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с начала января 2025 года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,4 т. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



Отмечается, что 4 июня одно из свердловских предприятий отгрузило в ОАЭ продукцию общим весом 154 кг. Поставка была проведена с соблюдением всех необходимых ветеринарно-санитарных требований.