Свердловские предприятия нарастили экспорт рыбы в ОАЭ в 3,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Свердловскую область с начала июня завезли 15 т дынь из Казахстана. Это первая ...17.04.2025 Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%
УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на ...24.03.2025 Россия в январе-феврале нарастила экспорт водки в два раза
УрБК, Москва, 24.03.2025. За первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тыс. т водки. По сравнению с ...27.02.2025 Свердловские предприятия отправили в ОАЭ более 1 тонны рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург 26.02.2025. Свердловские предприятия в период с 1 по 26 февраля отправили авиатранспортом в ...15.08.2018 На Свердловской железной дороге задержана партия мороженой рыбы весом 57 тонн
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Свердловской области ...