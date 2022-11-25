Свердловские предприятия отправили в ОАЭ более 1 тонны рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года ...20.11.2018 С начала года в Свердловской области забраковано 4,3 тонны рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. За 10 месяцев 2018 года в Свердловской области сотрудники регионального Управления ...13.08.2018 Свердловские магазины оштрафовали на 2 млн рублей за продажу некачественной рыбы
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. За I полугодие 2018 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило ...08.08.2017 Роспотребнадзор изъял из оборота в Свердловской области 235,3 кг рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые шесть месяцев 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по ...01.06.2017 В Екатеринбург под видом соков пытались провезти 53 тонны мясной и рыбной продукции из Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2017. Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с ...