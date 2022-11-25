Свердловские предприятия отправили в ОАЭ более 1 тонны рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург 26.02.2025. Свердловские предприятия в период с 1 по 26 февраля отправили авиатранспортом в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) 1,1 т рыбной продукции, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



«Экспортная поставка проведена с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также с выполнением необходимых ветеринарно-санитарных требований страны-получателя», — уточнили в пресс-службе.



Всего с начала 2025 года из Свердловской области в ОАЭ было отправлено 1,4 т готовой рыбной продукции.