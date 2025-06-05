В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 июня пройдет мастер-класс художника Анатолия Мовляна

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 марта пройдет экскурсия ...13.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет мастер-класс «Все начинается с любви…»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 февраля пройдет ...12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...12.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...17.08.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут ...