В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 июня пройдет мастер-класс художника Анатолия Мовляна

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 7 июня пройдет мастер-класс художника Анатолия Мовляна. Занятие начнется в 12.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



В ходе демонстрационного мастер-класса за очень короткое время мастер напишет портрет с натуры в технике alla prima, комментируя важные этапы создания картины.



Данное мероприятие адресовано широкому кругу зрителей. Оно позволит глубже постичь суть портретного искусства и будет полезно студентам, выпускникам и педагогам профильных учебных заведений, профессиональным и начинающим художникам, а также взрослым и школьникам в возрасте от 14 лет, интересующимся живописью.



Участие в мастер-классе — по предварительной записи, количество мест ограничено. Подробная информация представлена на официальном сайте ЕМИИ.