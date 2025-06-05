В Свердловской области спрос на врачей-травматологов за год вырос на 39%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Свердловской области спрос на врачей-травматологов с января по май 2025 вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru.



Отметим что свердловский регион оказался на седьмом месте по количеству вакансий для представителей этой специальности (2,9% от всех предложений для травматологов в стране). Средняя предлагаемая зарплата травматологов на Среднем Урале составила 93 тыс. 200 руб.



Всего в России с начала года было открыто 2,3 тыс. вакансий для травматологов-ортопедов, что на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Медиана зарплатных предложений для врачей-ортопедов составила 96 тыс. 743 руб.